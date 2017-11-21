Порошенко утвердил эмблему и флаг Десантно-штурмовых войск (фото)

Президент Украины Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг Десантно-штурмовых войск, и штандарт командующего этого рода войск.

Об этом говорится в указе президента № 379/2017 от 21 ноября, текст которого размещен на сайте главы государства.

«... Учредить эмблему и флаг Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, и штандарт командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, утвердить их описание и рисунки», - говорится в указе.

Эмблемой Десантно-штурмовых войск является «изображение парашюта серебряного цвета с раскрытым куполом и осями, в центре которого - меч с волнистым лезвием желто-горячего цвета острием вниз и рукояткой золотого цвета. Верхняя часть изображения наложена на два развернутых крыла золотого цвета, а нижняя часть - на ленту серо-стального цвета с надписью черными буквами девиза «ЗАВЖДИ ПЕРШІ» («ВСЕГДА ПЕРВЫЕ»).

Флаг Десантно-штурмовых войск представляет собой прямоугольное полотнище темно-бордового цвета с соотношением сторон 2:3.

«На лицевой стороне полотнища в центре помещено изображение эмблемы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Высота эмблемы составляет 4/5 высоты полотнища. На обратной стороне в центре помещено изображение Архистратига Михаила в боевых доспехах. Высота изображения составляет 4/5 высоты полотнища. Свободные края полотнища украшены золотой бахромой. Древко флага светло-коричневого цвета. Верхушка древка стреловидная из желтого металла. В центре - эмблема Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины», - говорится в описании флага.

Согласно указу, штандартом командующего Десантно-штурмовыми войсками является полотнище темно-бордового цвета размером 90х90 см, закрепленное на деревянном древке черного цвета высотой 250 см.

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В центре полотнища размещено изображение эмблемы Десантно-штурмовых войск. «Высота эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища. По периметру полотнища - наличник золотистого цвета в виде орнамента из дубовых и калиновых листьев. Края полотнища, кроме верхнего, украшены бахромой золотистого цвета. Верхушка древка стреловидная из желтого металла, в центре которой помещена эмблема Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины», - говорится в документе.

Полотнище прикрепляется к основанию верхушки древка с помощью шнура, соединенного с деревянным стержнем, помещенным на верхнем крае полотнища. Подток древка желтого металла в виде усеченного конуса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, президент Порошенко приказал заменить голубые береты Десантно-штурмовых войск Украины на темно-бордовые.