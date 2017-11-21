Новое название войск и береты "цвета крови": в Украине впервые отмечают День десантника 21 ноября (фоторепортаж)

Президент Украины Петр Порошенко приказал провести замену голубых беретов Десантно-штурмовых войск Украины темно-бордовыми.

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжеств по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве Порошенко заявил, что враг в совершенстве владеет приемами психологического воздействия, умело эксплуатирует стереотипы, спекулирует на воспоминаниях о прошлом и связанных с этим эмоциях.

«Легендарное десантное братство, символами которого считались «голубой берет» и «тельник», было расстреляно российскими пришельцами под Славянском, в Донецком аэропорту, возле Иловайска и Дебальцево. Что бы ответили на этот вопрос 469 убитых украинских десантников, могли бы мы их только воскресить?» - спросил президент.

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«С сегодняшнего дня моим решением цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых - члены НАТО. Таким образом мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором твердо намерен привести Украину», - сказал глава государства.

Порошенко приказал командующему силами АТО генерал-лейтенанту Михаилу Забродскому провести церемонию замены беретов десантников.

Президент поздравил десантников с получением берета нового образца. «На нем, кстати, изменен и знак. Отныне это купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он поражает врагов рода человеческого. Архистратиг - ваш небесный покровитель, поэтому вполне логично именно 21 ноября отмечать и ваш профессиональный праздник», - заявил президент.

Кроме того, Порошенко принял решение изменить название высокомобильных десантных войск, отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ. «Российские ВДВ с лета 2014 года принимают непосредственное участие в оккупации украинского Донбасса, и крымские «зеленые человечки» - это тоже они», - отметил он.

Поэтому он постановил ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. «Оно, в конце концов, в большей степени соответствует целям и функциям этого рода войск в условиях современных боевых действий», - резюмировал Порошенко.