Участия не принимали: власти Грузии прокомментировали депортацию восьми своих граждан из Украины

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что ее ведомство не принимало участия в депортации из Украины восьми граждан Грузии. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Также, по ее словам, Украина не уведомляла Грузию перед депортацией. "Наша страна открыта для всех граждан Грузии, и разумеется, если другое государство вернет их на родину, эта земля будет открыта для всех наших граждан", – отметила Цулукиани.

17 ноября в Киеве задержали четверых граждан Грузии: бывшего бойца АТО Вано Надирадзе; Тамаза Шавшишвили, которого грузинские СМИ называют личным оператором экс-президента Грузии Михаила Саакашвили; инструктора Нацгвардии Мамуку Абашидзе и бывшего охранника Саакашвили Зураба Цинцадзе.

В тот же день в СБУ заявили, что "принудительно вернули на родину" восьмерых грузин, деятельность которых "противоречила интересам национальной безопасности Украины".

Соратники Саакашвили предполагали, что задержанных отправят в Грузию на самолете Нацгвардии, но 19 ноября они прибыли на пароме в порт грузинского города Поти.