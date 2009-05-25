Ливия хочет сотрудничать с Украиной в сфере атомной энергии

Ливия хочет сотрудничать с Украиной в области использования атомной энергии в мирных целях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Высшего Народного Комитета Ливии (премьер-министр) Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он подчеркнул, что Украина имеет большой опыт работы в этом направлении.

«У Ливии есть много предложений от других стран сотрудничать в этой сфере, но мы очень хотим работать с нашими друзьями-украинцами», - сказал Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.

Премьер Ливии отметил, что соглашение о сотрудничестве с Украиной в этом направлении станет хорошим началом для его развития.