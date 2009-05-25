Ливия хочет сотрудничать с Украиной в сфере атомной энергии
20:58, 25 мая 2009Политика
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Есть много предложений, но...
Ливия хочет сотрудничать с Украиной в области использования атомной энергии в мирных целях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Высшего Народного Комитета Ливии (премьер-министр) Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.
Он подчеркнул, что Украина имеет большой опыт работы в этом направлении.
«У Ливии есть много предложений от других стран сотрудничать в этой сфере, но мы очень хотим работать с нашими друзьями-украинцами», - сказал Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.
Премьер Ливии отметил, что соглашение о сотрудничестве с Украиной в этом направлении станет хорошим началом для его развития.
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