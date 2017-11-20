Степанов инициировал проверку законности решений горсовета по застройке Летнего театра в Городском саду Одессы

Глава Одесской обладминистрации Максим Степанов инициировал проверку законности решений горсовета по застройке Летнего театра в Городском саду. В своем заявлении для СМИ он отметил недопустимость застройки территорий, имеющих историческую ценность для Одессы.

«В последнее время в Одессе наблюдается цепочка подобных скандалов, которые объединены одним: речь идет об объектах, которые важны для общества, для простых людей, и, одновременно, очень интересны застройщикам. Так было и с проектом Зеленого театра в парке Шевченко, который так полюбили и одесситы, и туристы. В эти выходные такого же рода конфликт мы увидели в Городском саду Одессы, часть которого хотят отдать под застройку, - отметил Максим Степанов. - Мы уважаем и поощряем инвесторов, но все эти случаи вызвали у людей чувство несправедливости. Такого не должно быть, даже если мэрия сто раз права с точки зрения законности процедур.

Я призываю горсовет Одессы: на будущее, при принятии любых решений по отводу земли в местах, которые важны для горожан, имеют ценность для Одессы, ее прошлого и будущего, — учитывать не только законность процедур, но и вопрос справедливости и интереса людей. Хотя, и по законности процедур вопросы тоже есть.

Я принял решение инициировать проверку законности действий, которые сделали возможным потенциальное строительство торгово-развлекательного центра на территории Летнего театра.

Кроме того, я настоятельно рекомендую горсовету Одессы провести переговоры с инвестором о выделении альтернативного участка для застройки. А также предложить команде Зеленого театра, который выселяют из парка Шевченко, перенести свой проект на территорию Летнего театра в Городской сад.

Под застройку мы эту территорию точно не отдадим. Таких разрешений не будет. В каждом решении власти люди должны чувствовать справедливость».

Напомним, в декабря 2016 года территорию Летнего театра отдали в аренду на 15 лет частной фирме, которая планировала возвести на его территории театрально-торгово-развлекательный центр. В июне 2017 компания получила декларацию на проведение работ по строительству «административного здания с торговыми помещениями и инфраструктурой для отдыха». На прошлой неделе в распоряжении одесских активистов появился документ, согласно которому в Летнем театре собирались срубить 109 деревьев. Намерение застроить эту территорию вызвало возмущение у одесситов — в субботу, 18 ноября, они вышли на массовый митинг против застройки Летнего театра.