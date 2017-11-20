Великобритания в настоящее время не рассматривает возможность предоставления летального вооружения Украине

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в настоящее время не рассматривает возможность предоставления летального вооружения Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского сказала заместитель руководителя Посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи.

Читайте такжеТрампу будут рекомендовать выделить Украине 47 миллионов долларов на вооружение – СМИ

"Мы держим на контроле вопрос нашей военной помощи Украине. Мы изучаем то, каким образом мы можем укрепить украинские Вооруженные силы, но, в отличие от Соединенных Штатов, мы сейчас не рассматриваем предоставление летального вооружения, - подчеркнула Фейзи.

"Мы хотим сохранять нашу поддержку, которую предоставляем украинским военным, и мы считаем, что делаем это очень эффективно с помощью программ по подготовке и благодаря помощи, которую мы также предоставляем для реформы Министерства обороны. Но летальное вооружение сейчас не стоит в повестке дня", - заявила дипломат.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на брифинге в Киеве вновь назначенный помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евроазии Вес Митчелл сказал, что США продолжают рассматривать вариант предоставления Украине летальной оружия, вопрос предоставления Украине летального оборонительного вооружения обсуждался также во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

16 ноября Конгресс США одобрил и направил на подпись президенту Дональду Трампу проект закона об оборонном бюджете, который предусматривает предоставление Украине в 2018 году 350 млн долларов на помощь в сфере безопасности.