Кириленко рад, что тайное стало явным

Депутатская группа «За Украину!» будет оказывать сопротивление "конституционному заговору" Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов. Об этом заявил председатель группы Вячеслав КИРИЛЕНКО, комментируя заявление лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что переговоры с БЮТ об изменениях в Конституцию Украины «не прекращались никогда».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения "За Украину!", по словам В.КИРИЛЕНКО, “очень хорошо, что наконец все тайное стало явным и люди четко имеют подтверждение, что уже много месяцев идут закрытые переговоры между БЮТ и ПР на тему распределения власти на много лет вперед в интересах своих вождей».

По убеждению В.КИРИЛЕНКО, главным стержнем этой дискуссии является вопрос о том, как обеспечить политическое будущее действующему премьеру и лидеру оппозиции. «И вокруг этой проблемы есть только одна развязка, которая предлагается, – это перенос выборов Президента в парламент», - заметил В.КИРИЛЕНКО, подчеркнув, что «есть большое желание двух политических сил – БЮТ и ПР – забрать у людей право избирать себе Президента всенародно и передать это право олигархам в парламент».

В.КИРИЛЕНКО не исключил, что такие изменения в Конституцию могут быть проголосованы в ВР. «300 депутатов, которые давно не имеют своей самостоятельной политической позиции, нажмут кнопки как им скажут», - сказал он.

«Группа «За Украину!» будет оказывать сопротивление такому развитию событий, поскольку мы считаем, что в угоду интересам двух партийных вождей нельзя перекраивать Конституцию», - отметил председатель депутатской группы «За Украину!».

Как сообщал УНИАН, 24 мая лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил, что возглавляемая им партия ведет переговоры с Блоком Юлии Тимошенко.

По его словам, также ведут переговоры с другими политическими партиями.

Он сообщил, что в настоящее время остается без ответа вопрос, “готовы ли мы (речь идет о Партии регионов – УНИАН) взять ответственность вместе с той политической силой (речь идет о БЮТ – УНИАН), или нет”.

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что переговоры с БЮТ об изменениях в Конституцию “не прекращались никогда”. Он добавил, что Партия регионов всегда выступала за проведение судебной реформы и реформы органов власти на местах.

В.ЯНУКОВИЧ надеется, что после президентских выборов “состоится объединение, новое единение политических сил в парламенте, и тогда не нужные будут досрочные парламентские выборы”.