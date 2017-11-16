Социолог назвала причины провала "Михо-Майдана"

Известный социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина считает, что украинцы не поддержали акцию под Верховной Радой— Михо-Майдан, поскольку не верят политикам, которые возглавили ее. Об этом эксперт рассказала во время чата на "Главреде".

По мнению гостьи, некоторые психологические особенности бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, в частности, склонность к истерикам, отпугивают людей.

"Люди боятся насилия, а некоторые действия протестующих, по крайней мере в первые дни, давали основания для таких страхов", — подчеркнула собеседница.

"... в нашем последнем опросе мы поинтересовались, поддерживается ли эта акция людьми: 20% поддерживают, еще 20% — поддерживают…, но не действия протестующих. Как видим, это довольно значительная часть людей", — добавила социолог.

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Аналитик заявила, что люди не верят политикам, поэтому сейчас очень трудно представить какие-то массовые акции, которые выведут на улицы, собственно, политики. "Если власть будет вести себя рассудительно, не прибегая к насилию, которое может возмутить людей, то палатки могут стоять под Радой бесконечно", — считает директор.

"Власти проще сказать, что критика действий власти является "рукой Москвы", чем признать свои ошибки и действительно делать нужные преобразования в обществе. Вместе с тем, нельзя забывать о том, что соответствующие службы Кремля работают, и какая-то доля правды в этом есть", — сказала Бекешкина.

"И, честно говоря, определенная сдержанность некоторых экспертов в критике власти объясняется не каким-то "порохоботством", а тем, что они боятся расшатать социальную и политическую ситуацию в обществе", — утверждает она.

Ранее сообщалось, что под Радой сняли усиленную охрану из-за немногочисленности митингующих.

Как известно, с 17 октября у здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части улицы Грушевского. После этого несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.