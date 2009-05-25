Ющенко подарил Яценюку цветы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил народного депутата, лидера инициативы «Фронт перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА с днем рождения, который он отмечал 22 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО вручил ему букет цветов и памятный подарок.

Президент пожелал молодому политику вдохновенного труда на благо Отчизны.

Как сообщалось, 22 мая А.ЯЦЕНЮКУ исполнилось 35 лет. Это дает ему право, согласно Конституции Украины, стать кандидатом в Президенты Украины. Сам политик уже заявил, что будет принимать участие в президентской избирательной кампании и рассчитывает на победу.