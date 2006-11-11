Бессмертный о Ющенко, Луценко, галстуках и мордобое

Председатель совета партии НСНУ Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что введение должности главы партии будет означать переход этой политической силы в оппозицию к Президенту Украины. Об этом он сказал, выступая на съезде партии в субботу.

“Я это знаю”, – сказал он, призвав делегатов не поддаваться на обманчивые перспективы.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что сегодня рейтинг Президента не 7- процентов, а немногим больше, чем в НСНУ.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ выразил убеждение, если партия будет вместе с Президентом, рейтинги обоих будут расти. При этом он отметил, что и он лично, и Президент говорили с Арсением ЯЦЕНЮКОМ, Юрием ЛУЦЕНКО, Вячеславом КИРИЛЕНКО, Тарасом СТЕЦЬКИВЫМ о возможности возглавить партию. “Знаете, почему они отказались - потому что мы (руководство партии – УНИАН) назначены виновными”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также сообщил, что в случае избрания председателя партии “Наша Украина” не пойдет на объединительные процессы, о которых сегодня утром говорил Ю.ЛУЦЕНКО. Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил. что разговаривал вчера с ним и сказал: “Юра, до весны с тобой останется только “Наша Украина”. Он подчеркнул, что Ю.ЛУЦЕНКО советовал ему сегодня: «снимай галстук и садись в штабной вагончик», чтобы руководить движением и выходить к народу”. На это Р.БЕССМЕРТНЫЙ ответил: «Мы умеем без галстука творить революцию, но мы не умеем носить галстуки и работать в кабинетах».

Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что может это сделать и победить еще в одной революции, но потом все равно партия останется в проигрыше, как это произошло после помаранчевой революции.

Он также выразил мнение, что партия сможет избрать себе председателя не раньше, чем через 3-4 года, поскольку она “сегодня слишком молодая и кроме мордобития организовать ничего не может... мы, как дети, тянущие палец в розетку”.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также подчеркнул, что он никогда не претендовал и не будет претендовать на должность председателя партии. Он отметил, что не будет делать то, что природой не дано, прибавив, что может быть “хорошим организатором, а не лидером”.