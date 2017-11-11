Европейские соседи Украины используют "кремлевские приемы" – Геращенко

Страны-соседи Украины используют «украинский вопрос» в собственных интересах, применяя при этом «кремлевские приемы». Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в интервью «5 каналу».

"Собственно, я бы определила здесь две проблемы. Первое – мы действительно имеем сегодня проблему национализма в очень многих странах. Второе – мы видим наши ближайшие партнеры и соседи – и Венгрия, и Сербия и Польша часто объединяют свой внутренний электорат на фоне такой борьбы за все польское, венгерское, находя тему извне. Это, кстати, такой очень "кремлевский прием", и обидно, что его используют европейские страны", – отметила Геращенко.

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Также вице-спикер парламента объяснила цель таких действий на политической арене.

"Действительно, есть попытки наших ближайших соседей использовать свои внутренние проблемы, в том числе подготовку к выборам, для того, чтобы просто искать внешнего (не врага, конечно), а противника. Какие-то такие темы. И даже "противник" здесь – не дипломатическое слово, но искать тему, вокруг которой можно объединять свой внутренний электорат. Мы видим такую достаточно, я бы даже сказала, неадекватную реакцию Венгрии относительно внутреннего украинского Закона "Об образовании". Мы видим, действительно, некорректные заявления некоторых польских чиновников, которые пытаются со своей стороны толковать драматическую и трагическую украинскую историю", - рассказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызывали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.