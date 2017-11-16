В СБУ отреагировали на переговоры Путина с главарями "ЛДНР" по освобождению заложников

В Службе безопасности Украины поприветствовали переговоры относительно освобождения заложников между российским лидером Владимиром Путиным и главарями «ДНР» и «ЛНР».

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.

«Служба безопасности Украина приветствует любые шаги российской власти относительно разблокирования процесса освобождения заложников», – заявили в СБУ.

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В ведомстве считают, что присоединение главы российской православной церкви Кирилла в совместных усилиях глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций будет способствовать скорейшему возвращению домой каждого из заложников.

«Подчеркиваем, что в этом чувствительном вопросе для многих людей не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков. Мерилом успеха должно стать реальное освобождение украинских заложников, а не громкая информационно-пропагандистская кампания», – подчеркнули в Службе безопасности.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главарями российских боевиков на Донбассе. В Кремле заявили, что обсуждалась инициатива лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука относительно обмена пленными между Украиной и оккупированным Донбассом.

Главари "ДНР" и "ЛНР" инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны.