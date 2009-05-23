Ющенко: НСНУ не входит в состав так называемой коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что возглавляемая им партия “Народный Союз “Наша Украина” не входит в состав парламентской коалиции.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что те 37 членов фракции «Наша Украина – Народная самооборона», которые вошли в коалицию, должны нести персональную ответственность за деятельность коалиции.

«Те 37 человек, которые набраны по разным мотивам, я убежден, они должны нести персональную ответственность, где они есть – в этой так называемой коалиции или не в коалиции», - отметил он.