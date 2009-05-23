Ющенко: НСНУ не входит в состав так называемой коалиции
06:29, 23 мая 2009Политика
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37 человек набраны по разным мотивам
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что возглавляемая им партия “Народный Союз “Наша Украина” не входит в состав парламентской коалиции.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что те 37 членов фракции «Наша Украина – Народная самооборона», которые вошли в коалицию, должны нести персональную ответственность за деятельность коалиции.
«Те 37 человек, которые набраны по разным мотивам, я убежден, они должны нести персональную ответственность, где они есть – в этой так называемой коалиции или не в коалиции», - отметил он.
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