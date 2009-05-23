Ющенко: Украина может потерять независимость

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина может потерять свою независимость, если отойдет от демократических основ.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня такая угроза существует.

«Мы живем в стране, где нет программы действий, мы живем в постоянной импровизации, я сказал бы, правительства, но одной особы, и это является угрозой, и это является трагедией, которая может привести к тому, что этим мы побудим в парламенте закулисную конституционную реформу», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что цель этой реформы - осуществить то, что не удалось сделать БЮТ и Партии регионов в сентябре прошлого года.

«То, что не состоялось в сентябре, может состояться сейчас – разделить страну на двоих», - сказал Президент.

По словам главы государства, существуют планы продлить полномочия действующего парламента на три года и перенести выборы Президента в Верховную Раду.

«Сделаем теневую реформу Конституции, и на 15-20 лет эта страна не будет иметь демократии», - считает Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в Украине необходимо планомерно изменять систему власти, изменить избирательную систему, чтобы выборы проводились на основе открытых списков.

«Нам нужно изменять систему власти и саму власть, тогда у нас будет победа», - отметил Президент.

Он подтвердил свою готовность ради этого идти на любые договоренности, в том числе и по досрочным выборам.