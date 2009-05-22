Газовые соглашения с Россией будут катастрофическими

Народный депутат от Партии регионов Юрий БОЙКО обвиняет правительство в попытках скрыть «катастрофические последствия» для Украины газовых соглашений с Россией.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении Ю.БОЙКО.

«Приукрашивать реальное положение дел в экономике – фирменный стиль команды Юли ТИМОШЕНКО. В частности, сегодняшнее заявления вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА представляет собой неуклюжую попытку скрыть катастрофические последствия январских газовых соглашений для украинского народа», - подчеркнул депутат.

По его словам, «неоспоримым остается тот факт, что за 4 месяца 2009 года на внутреннем рынке Украины было реализовано около 20 млрд. кубометров газа и при этом вырученных средств едва хватило, чтобы рассчитаться с «Газпромом» за поставленные им 5 млрд. кубометров. Свидетельство этому - тот факт, что из последнего платежа в размере 650 миллионов долларов, проведенного в начале мая, 400 миллионов долларов были получены как аванс от «Газпрома» за транзит в последние месяцы этого года, а еще 130 миллионов - как очередной кредит украинских государственных банков. Таким образом, после подписания газовых соглашений от 19 января Украина фактически доплачивает российской стороне за получаемый от нее природный газ», - утверждает Ю.БОЙКО.

Кроме того, по его словам, «неоспоримым является тот факт, что у НАК «Нафтогаз Украины» начисто отсутствуют средства для закупки газа на предстоящий отопительный сезон». Ю.БОЙКО считает, что «наша страна рискует остаться без газа уже в ноябре-декабре 2009 года, когда объема прямого импорта будет недостаточно для одновременного выполнения обязательств перед европейскими потребителями и удовлетворения внутреннего спроса. Именно для этого кстати и предназначены запасы газа в ПХГ (подземных хранилищах газа), и поэтому их отсутствие несет такую опасность для нашей страны».

Депутат заявляет, что правительство дотирует НАК «Нафтогаз Украины», но компания не имеет средств на закупку газа.

«Накачку» «Нафтогаза Украины» государственными средствами, которая за последние 6 месяцев составила около 30 млрд. грн., трудно назвать выходом из сложившейся ситуации. Чтобы скрыть от украинского народа реальную стоимость газа, правительство ТИМОШЕНКО дотирует его через бюджет, то есть за средства тех же украинских налогоплательщиков. Порочность этой практики демонстрирует нынешняя ситуация, когда даже несмотря на многомиллиардные дотации НАК все равно не имеет средств на закупку импортного газа на ближайшую зиму. Более того, «Нафтогаз Украины» уже полностью выбрал средства, которые должен был получить за транзит газа в 2009 году. Получение нового аванса от российской стороны только продлит агонию и усугубит положение госкомпании и страны в целом», - убежден Ю.БОЙКО.

По его мнению, заявление А.ТУРЧИНОВА показывает, что «правительство не только не отдает себе отчет в сложившейся ситуации, но и сознательно пытается ее замолчать».

Депутат подчеркнул, что «попытка перевести стрелки на политических оппонентов или неугодных бизнесменов является визитной карточкой Юлии ТИМОШЕНКО и ее правительства. Подобная позиция абсурдна хотя бы потому, что уже полтора года, ни я, ни мои коллеги по оппозиции не принимают никакого участия в выработке и реализации решений исполнительной власти».

«Уверен, что такая политика, которую ежедневно предлагает украинскому народу Ю.ТИМОШЕНКО и ее команда, не имеет перспектив и ведет к катастрофе. Думается, она получит заслуженную оценку украинских избирателей. Рано или поздно такие политики от БЮТ уйдут в небытие», - резюмировал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что отсутствие у Украины денег на закачивание природного газа в ПХГ может стать технологической проблемой.

"Сейчас мы сталкиваемся с необходимостью закачки в ПХГ (подземные хранилища газа) Украины 19,5 млрд. кубических метров газа стоимостью свыше 4 млрд. долл. У Украины из-за того, что находится в кризисной ситуации, предбанкротной практически, судя по всему таких финансовых средств нет. Кредитовать Украину, похоже, никто не торопится, и это уже может перейти из коммерческой проблемы в технологическую", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Позже первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что финансовое состояние НАК “Нафтогаз Украины” остается стабильным, и никаких предпосылок к возникновению очередного газового кризиса в отношениях с Россией не существует.

По информации первого вице-премьера, в соответствии с финансовой отчетностью, компания за первый квартал 2009 года получила чистый доход в размере 32,1 млрд. грн., что втрое больше чистого дохода, полученного за соответствующий период 2008 года.

“Что касается данных, на которые ссылается источник в правительстве РФ, - мы знаем, что это так называемый аналитический центр, который контролируется представителями группы ФИРТАША-БОЙКО-ЛЕВОЧКИНА. Мы понимаем, что господин ФИРТАШ до сих пор не может смириться с тем, что коррупционные схемы устранены с газового рынка Украины. Но, заверяю вас, никакие посягательства и клевета со стороны “газовых мошенников”, а также “кликушество” со стороны некоторых украинских высокопоставленных лиц не повлияют на политику правительства в газовом секторе Украины и стабильность НАК “Нафтогаз Украины”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.