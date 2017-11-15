Ляшко рассказал, как ему после голосования за бюджет пришлось ночью провести целый час с Гройсманом (видео)

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что поздно вечером обсуждал с премьер-министром Владимиром Гройсманом повышение минимальной зарплаты в проекте бюджета на следующий год.

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"У меня вчера была дискуссия, после голосования по бюджету, где-то в 11 ночи, с премьер-министром Гройсманом. Где мы обсуждали вопросы зарплаты, крайне важный вопрос. 3700 гривен минимальная, которая ставится в проекте бюджета на следующий год, – это очень плохая зарплата, она низкая", - сказал нардеп в эфире "112 Украина".

Он добавил, что радикалы настаивают, чтобы минимальная зарплата была "хотя бы 5 тысяч в месяц".

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Рада приняла за основу правительственный проект государственного бюджета Украины на 2018 год с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.