Рада приравняла раненых во время Революции достоинства к участникам боевых действий

Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (№5697). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВ прокуратуре предостерегают руководство МВД от давления на следствие по делам МайданаПринятым документом закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" дополняется новой главой о статусе пострадавших участников Революции достоинства, льготах и гарантиях их социальной защиты.

Устанавливается, что пострадавшими участниками Революции достоинства признаются лица, которые во исполнение закона "Об установлении государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций гражданского протеста и членам их семей" включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), но такие повреждения не привели к инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Этим лицам предоставляются льготы и другие социальные гарантии, установленные статьей 12 настоящего закона. В этой статье приводится перечень льгот участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним. В частности, речь идет о бесплатном получении лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей; 75% скидке платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством.

В то же время, действие этой статьи не распространяется на работников милиции, лиц, проходивших службу в правоохранительных органах специального назначения, военнослужащих внутренних войск, Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие) при исполнении служебных обязанностей, связанных с событиями Революции достоинства.

Кроме того, лицам, о которых говорится в первой части новой статьи, выдается удостоверение "Пострадавший участник Революции достоинства".

Ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции достоинства, имеющим право на одновременное получение удостоверения участника боевых действий, инвалида войны, участника войны и одного из членов Революции достоинства, выдается только одно удостоверение по их выбору.

Среди прочего, в тексте закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" слова и цифры "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", "Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией", "Великой Отечественной войны", "Великой Отечественной войны и войны с Японией", "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией" заменяются словами "Второй мировой войны", а слова "Великой Отечественной войн"- словами "Второй мировой войн".

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Определяется также, что право на установление статуса инвалида войны имеют лица, которые до вступления в силу этого закона стали инвалидами вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения, на территории проведения антитеррористической операции во время ее проведения, а также при выполнении работ, связанных с разминированием боеприпасов.

Право на получение статуса инвалида войны имеют также участники АТО, которые до вступления в силу этого закона стали инвалидами вследствие заболевания, полученного во время непосредственного участия в АТО, обеспечения ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения.

Как отметил председатель Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков, членам семей погибших таких лиц предоставляется статус семьи погибшего.

Кроме того, добавил он, законом предоставляется статус инвалида войны гражданским лицам, которые стали инвалидами вследствие ранения, полученного от взрывчатых веществ и боеприпасов на подконтрольной Украине территории проведения АТО и линии разграничения.