Политологи: "Наша Украина" должна отказаться от Ющенко

Партии «Наша Украина» нужно отказаться от участия в ней Президента Виктора ЮЩЕНКО, чтобы иметь политическое будущее после очередных выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение вчера на пресс-конференции высказали украинские политические эксперты.

Так, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что поскольку «Наша Украина» представляет определенную идеологическую силу в украинском обществе, важно, чтобы она была представлена в парламенте. “Это будет лучше, чем там появится какая-то радикальная политическая сила, что возможно, когда процессы в «Нашей Украине» и дальше будут развиваться путем полной дезинтеграции”, - сказал он.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также отметил, что не знает, “кто из экспертов может воспринять серьезно” заявления о ренессансе «Нашей Украины» во главе с Верой УЛЬЯНЧЕНКО. По его мнению, это, скорее, технологическая попытка удержать на несколько месяцев, до завершения президентских полномочий, эту партию как силу, на которую может опираться В.ЮЩЕНКО.

«Это политическая сила, которая не претендует на основные роли в украинской политике. И, с большой вероятностью, просто развалится окончательно, когда Президент ЮЩЕНКО уйдет», - сказал эксперт.

По мнению руководителя всеукраинской социологической службы “Украинский барометр” Виктора НЕБОЖЕНКО, изменения в «Нашей Украине» еще не завершены. “Весь политикум замер в ожидании, как Вера УЛЬЯНЧЕНКО справится с этой очень запутанной и запущенной болезнью под названием “Наша Украина”, - отметил он.

Вместе с тем, по словам В.НЕБОЖЕНКО, в партии есть люди, которые не собираются использовать «Нашу Украину» “для одноразового перехода ЮЩЕНКО из состояния Президента в непрезидента”. “Если сейчас “Наша Украина” окончательно не отстанет от ЮЩЕНКО, ее политического будущего практически нет”, - убежден он.

В.ЮЩЕНКО, отметил В.НЕБОЖЕНКО, “несколько раз не пожалел “Нашу Украину” будучи Президентом, не пожалеет и после президентской кампании”.

“Поэтому большой вопрос, что будут делать эти люди – принимать участие в мягкой эвакуации ЮЩЕНКО с поста Президента, или попытаются они сохранить собственные парламентские перспективы”, - добавил эксперт.