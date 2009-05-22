Меркель и Тимошенко отметят 20-летие падения коммунизма в Польше

В мероприятиях, посвященных 20-й годовщине падения коммунизма в Польше, примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Павел Грась.

"Основные мероприятия пройдут 4 июня в древней столице Польши - Кракове", - сказал он.

Приглашения посетить Краков получили главы правительств Вышеградской четверки - Чехии, Словакии и Венгрии, а также премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии и Румынии.

По словам главы политического кабинета премьер-министра Дональда Туска Славомира Новака, в торжествах примут участие гости "из стран, освобожденных от ярма коммунизма".

Среди почетных гостей будут также экс-президенты и премьеры Польши, бывшие руководители парламента страны.

РИА "Новости"