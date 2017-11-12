Полиция открыла уголовное производство о нарушении неприкосновенности жилья сотрудником НАБУ

Полиция Киева открыла уголовное производство о незаконном нарушении неприкосновенности жилья со стороны сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

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"В Святошинское управление полиции Киева обратилась с заявлением киевлянка и сообщила, что 10 ноября около 18.00 работник НАБУ незаконно проник в ее квартиру", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

Имени заявительницы и сотрудника НАБУ в полиции не назвали.

Вечером 10 ноября свекровь руководителя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак закрыла в квартире детектива НАБУ. Корчак заявила, что детектив взял объяснения у ее свекрови незаконно, и что женщина обратилась в полицию.

В мае журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке бизнес-класса новую машину Skoda Octavia A7, которую она не указала в декларации.

10 ноября НАБУ допросило главу Корчак по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.

Кабинет Министров создал НАПК в марте 2015 года. Корчак возглавила ведомство в марте 2016 года.