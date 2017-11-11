Украинский посол: посетившие Крым "австрийские друзья" оккупантов нарушили правила ЕС
По словам Щербы, австрийские политики "должны руководствоваться ... обязательствами своей страны".
Австрийские политики, посетившие организованный российскими властями "Форум друзей Крыма" нарушили нейтралитет Австрии и решения ЕС. Об этом в статье для австрийской газеты "Die Presse" заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба, пишет "Крым.Реалии".
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"Когда Ренат Параламов рассказывал о невыразимых страданиях, через которые ему пришлось пройти, заместитель бургомистра Линца Детлеф Уиммер и новоизбранный член парламента Ганс-Йорг Йеневайн раскладывали свои вещи в люксовых номерах ялтинского отеля, куда они прибыли, чтобы засвидетельствовать поддержку российской аннексии Крыма", – отметил дипломат.
По словам Щербы, австрийские политики "должны руководствоваться ... обязательствами своей страны".
"В случае Австрии, это нейтралитет и решение ЕС. Уиммер и Йеневайн нарушили и первое, и второе", - добавил он.
Как известно, "Форум друзей Крыма" прошел в аннексированной Ялте 6-8 ноября. По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета, на полуостров приехало около 90 зарубежных гостей.