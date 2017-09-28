США призвали российских оккупантов прекратить преследования противников аннексии Крыма

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о непризнании результатов "местных выборов" в оккупированном Россией Севастополе.

Соответствующее заявление на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) зачитала сегодня исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Мишель Сайдерс.

"Соединенные Штаты не признают законность или результаты выборов, которые состоялись 10 сентября в оккупированном Россией Крыму", - подчеркнула Сайдерс.

"Наша позиция по Крыму остается четкой: полуостров остается неотъемлемой частью Украины. Санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом", - заявила дипломат.

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"Мы призываем Россию прекратить ее оккупацию Крыма. Россия также должна прекратить ее практики политического преследования, насильственных исчезновений, жестокого обращения и преследований полицией крымских татар, этнических украинцев и других, кто выступает против целенаправленной аннексии Россией украинской территории", - заявила Сайдерс.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября в оккупированном Севастополе состоялись так называемые «губернаторские выборы».

МИД Украины заявляет, что все участники незаконных местных выборов в Севастополе будут привлечены к ответственности. Также в Украине ожидают, что Евросоюз внесет в санкционный список всех участников выборов так называемого «губернатора Севастополя».