Порошенко провел разговор с Дудой: кризис в отношениях стран начнут решать на следующей неделе в Кракове
Главы государств согласовали вопрос относительно заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников, которое пройдет на следующей неделе в Кракове.
Петр Порошенко поздравил Анджея Дуду с Днем независимости Польши и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства ради мира, процветания и благосостояния народов двух стран.
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Они согласовали проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников на следующей неделе в Кракове. Президенты поручили начать подготовку к рабочего визита Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года.
Петр Порошенко и Анджей Дуда скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе.