Порошенко провел разговор с Дудой: кризис в отношениях стран начнут решать на следующей неделе в Кракове

Петр Порошенко поздравил Анджея Дуду с Днем независимости Польши и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства ради мира, процветания и благосостояния народов двух стран.

Читайте такжеПрезидент Польши Дуда анонсировал свой визит в УкраинуЛидеры двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Они согласовали проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников на следующей неделе в Кракове. Президенты поручили начать подготовку к рабочего визита Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года.

Петр Порошенко и Анджей Дуда скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе.