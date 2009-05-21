Регионалы считают, что дата выборов Президента - вопрос не срочный

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает целесообразным рассмотрение Верховной Радой вопроса о дате выборов Президента Украины на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам. (Следующая пленарная неделя 2-5 июня – УНИАН).

По словам А.ЕФРЕМОВА, вчера только зарегистрировано постановление спикера Владимира ЛИТВИНА о дате выборов и еще есть два варианта постановлений.

А.ЕФРЕМОВ считает, что «это не такой спешный вариант, который надо вот ночью зарегистрировали, а утром за него голосовать». Он добавил, что сначала профильный комитет должен рассмотреть этот вопрос, должна быть сделана юридическая экспертиза.

Как подчеркнул А.ЕФРЕМОВ, надо пройти весь процесс, «чтобы не было ошибок, которые были допущены в прошлый раз», когда Конституционный Суд признал неконституционным решение Верховной Рады Украины о проведении президентских выборов 25 октября.

А.ЕФРЕМОВ считает, что целесообразно было бы рассмотреть и изменения в Закон «О выборах Президента Украины».

Как сообщал УНИАН, вчера в парламенте В.ЛИТВИН зарегистрировал проект постановления “О назначении очередных выборов Президента Украины”. Документом предусматривается назначить очередные выборы главы государства на воскресенье, 17 января 2010 года.