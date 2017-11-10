"Финиш": у Порошенко и Яценюка провалили переговоры о слиянии партий - СМИ

Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" больше не обсуждают объединение партий, переговоры по этому вопросу прекращены. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в обеих фракциях.

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Соответственно, объединение двух партий в ближайшее время вряд ли состоится. "Все происходит лишь на уровне разговоров, никаких консультаций или переговоров на уровне руководств партий нет", - рассказал изданию источник в АП.

В БПП говорят о том, что такое слияние президентской партии невыгодно в виду низкого рейтинга НФ.

"Эту тему раздувают как раз в НФ, ведь им с рейтингом ниже 1%, выгодно слиться с БПП. Но никаких переговоров по этому поводу сейчас нет. Ведь что нам даст такое слияние?", - рассказал собеседник из президентской политсилы.

Более того, по его словам, этот вопрос не обсуждается как на уровне фракции, так и на регулярных встречах БПП с Петром Порошенко.

"Президент не поддерживает эту идею слияния. На одной из встреч он сказал, чтобы фракция не реагировала на тему возможного объединения БПП с НФ", - отметил источник.

В НФ подтверждают, что действительно на сегодняшний день никаких переговоров или консультаций о создании единой партии власти нет. "Финиш", - коротко ответил на вопрос корреспондента о переговорах один из нардепов от НФ.

Напомним, с июня месяца в правящей коалиции обсуждалась возможность объединения БПП и "Народного фронта" в единую политическую силу. Такая договоренность якобы была достигнута еще два года назад. Ее смысл заключался в формировании общего списка для похода на очередные парламентские выборы.