Порошенко и Яценюк договариваются об объединении в одну партию для участия в выборах - СМИ

Уже несколько недель команды Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведут переговоры об объединении в единую партию для участия в выборах. Об этом сообщает "Украинская правда".

Ядро новой партии могут составить генпрокурор Юрий Луценко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк. Хотя у Парубия якобы есть предостережения.

Главным идеологом объединения "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" называют Турчинова.

Озвученная в апреле идея единой партии ожила с началом нового политического сезона. Однако переговоры, по данным источников, идут медленно и сложно.

Кто должен возглавить новосозданную партию, до сих пор не договорились. У Яценюка выступают за то, чтобы лидером был кандидат в премьеры, а в БПП не исключают, что глав может быть несколько.

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Пока не решили даже, на базе какой из политсил создавать партию. Сначала якобы запустят "общественное движение", а БПП и НФ в это время начнут объединять местные ячейки.

Участие Виталия Кличко, который формально возглавляет БПП, в новом проекте не определено. Мэр Киева и его УДАР не знают об объединительных переговорах.

"Сначала пытались говорить так, чтобы было две стороны: Порошенко и БПП с одной стороны, Яценюк и НФ – с другой. Но так разговор далеко не ушел. Теперь отдельно Порошенко, отдельно Луценко, отдельно Гройсман, отдельно Яценюк, Аваков и так далее. Каждый пытается выбить для себя", – рассказал один из соратников Порошенко.

"Никаких квот сейчас нет. Нам лишь первую десятку выбрать. Что не посмотришь, а везде есть какие-то вопросы к людям. Но хуже всего будет с "мажоритаркой". Во-первых, не все хотят идти от "партии власти", а, во-вторых, не так уж и много сильных кандидатов", – пояснил один из участников переговоров со стороны НФ.

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В команде Порошенко считают: "Если удастся объединиться – то это до конца года. Если до Нового года ничего не произойдет – значит, не суждено".

В БПП опасаются, чтобы "Народный фронт" не пошел в оппозицию.

В НФ рассказали, что Яценюк озвучил три варианта: идти на выборы одной партией с Порошенко, идти объединенно с Гройсманом или же "каждый сам по себе".

Порошенко стремится стать единым кандидатом от власти на выборах, чтобы пройти на второй срок президентства. По словам источников в БПП, в 20-х числах августа "было сказано всем помириться".

В команде президента говорят, что действует "инстинкт выживания: все понимают, что, если они будут воевать между собой, то их вынесут".

Все это происходит на фоне того, что "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко и "Самопомощь" Андрея Садового поддержали Михеила Саакашвили во время возвращения в Украину.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.