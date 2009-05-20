Тимошенко предлагает Президенту отправить Еханурова в отставку

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Юрия ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я, как премьер-министр, пересмотрела все акты, доказательства, и могу сказать: беспрецедентное коррупционное обращение с бюджетными средствами. Это мой личный вывод, на который я имею право. Поэтому я сегодня направлю на имя Президента свое письмо, добавлю все акты, которые у нас есть, с просьбой – так, как это предусмотрено Конституцией - подать представление в ВР на увольнение министра обороны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что одновременно намерена обратиться с соответствующим письмом об отставке Ю.ЕХАНУРОВА к депутатскому корпусу. «Я не хочу, чтобы в правительстве Украины была коррупция. Еще раз подчеркиваю, все расходы по всем министерствам будут проверены», - подчеркнула она.