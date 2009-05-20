Завтра могут произойти изменения в правительстве

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН не исключает, что завтра парламент может рассмотреть ряд кадровых вопросов, которые касаются изменений в составе Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, кадровые вопросы будут рассматриваться в том случае, если сегодня вечером на заседании совета коалиции фракция “Наша Украина – Народная самооборона” подтвердит свои предложения в отношении кандидатур на должности в правительстве.

Он напомнил, что в соответствии с новым Регламентом Верховной Рады кадровые вопросы могут рассматриваться в отсутствие на пленарном заседании премьер-министра и кандидатов на должности в правительстве.

Вместе с тем А.КОЖЕМЯКИН отказался сказать, какие именно кадровые изменения могут произойти в правительстве.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об отставке Ивана ВАСЮНИКА с должности вице-премьер-министра Украины.