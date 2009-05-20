Ющенко отбыл в Турцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Турецкую Республику.

Как передает корреспондент УНИАН, в Стамбуле В.ЮЩЕНКО проведет встречу с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ. Также в Стамбуле глава государства проведет встречу со Вселенским Патриархом ВАРФОЛОМИЕМ І. Согласно программе, В.ЮЩЕНКО встретится с генеральным секретарем Организации черноморского экономического сотрудничества Л.ХРИЗАНТОПУЛОСОМ и отдельно – с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи ОЧЭС А.КУДРЯВЦЕВЫМ.

Также В.ЮЩЕНКО планирует посетить финальный матч Кубка УЕФА между командами «Шахтер» (Донецк, Украина) и «Вердер» (Бремен, ФРГ). Во время визита состоится встреча Президента Украины с премьер-министром Турции.

В состав делегации вошли: вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, в.и.о. министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ, начальник Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ, генеральный директор ГП «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК, первый заместитель председателя КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО, руководитель ГУД Игорь ТАРАСЮК.