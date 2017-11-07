Рада рассмотрит проект постановления об увольнении Авакова и законопроекты об избирательном законодательстве (видео)
10:16, 07 ноября 2017Политика
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Предполагается рассмотреть сегодня для включения в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в закон о Госбюджете-2017.
Будет рассматриваться ряд законопроектов относительно противодействия торговли людьми, государственной поддержки кинематографии и о стратегической экологической оценке / фото: УНИАН
Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроекты об Избирательном кодексе Украины и об изменениях в закон о местных выборах, а также проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, рассмотреть сегодня для включения в повестку дня сессии предусматривается законопроект о внесении изменений в закон о Госбюджете-2017.
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Среди прочего, сегодня будет рассматриваться ряд законопроектов о противодействии торговле людьми, государственной поддержке кинематографии и о стратегической экологической оценке.
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