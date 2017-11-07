После оккупации Крыма на материковую Украину вышли 4 тысячи военных - Минобороны

После аннексии Россией Крыма на материковую часть Украины переехало около трети украинских военнослужащих. Об этом сказано в ответе Министерства обороны Украины на запрос парламентария, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, копию которого он предоставил "Крым.Реалии".

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"На 1 марта 2014 года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Украины, дислоцированных на территории АР Крым, проходили службу 13 468 военнослужащих, из них: офицерского состава - 4637 человек, рядового, сержантского и старшинского состава - 8831 человек. На материковую часть Украины прибыл 3991 военнослужащий, из них: офицерского состава - 1649 человек, рядового, сержантского и старшинского состава - 2342 человека", - говорится в документе.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».