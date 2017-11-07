Умеров объяснил, как автономия крымских татар поможет вернуть Крым
Умеров подчеркнул, что требования автономии не означают отделение от Украины.
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров рассказал, что официальное признание Украины автономии крымских татар предоставит дополнительные аргументы для возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
"Право на самоопределение - неотъемлемое право любого народа ... В Крыму должна быть как минимум крымскотатарская автономия", - отметил Умеров.
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В то же время он подчеркнул, что требования автономии не означают отделение от Украины. Также Умеров отметил, что статус крымских татар, как коренного народа Крыма и Украины присвоенный постановлением, которое не является законодательным актом.
"Поэтому нужно принять закон о статусе крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - считает Умеров.
В случае принятия соответствующей поправки к Конституции, это даст Украине дополнительные аргументы в борьбе за возвращение оккупированного полуострова.
"Можно будет говорить, что мы готовы решать проблемы коренного народа, мы готовы решить вопрос о реализации права на самоопределение, мы готовы и будем решать их проблемы, связанные с ассимиляцией и так далее", - объяснил Умеров.
Напомним, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что будущая крымскотатарская автономия учтет также права и свободы украинцев, этнических русских и представителей всех других этносов, проживающих на полуострове.
11 мая рабочая комиссия по наработке изменений в Основной закон Украины относительно Крыма определила параметры своей работы относительно законодательного установления статуса крымских татар в составе унитарной Украины.
14 мая Порошенко выразил надежду, что Конституционная комиссия в ближайшее время определит формат будущей крымскотатарской автономии.