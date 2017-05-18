Порошенко рассказал о первых шагах создания крымскотатарской автономии в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что будущая крымскотатарская автономия учтет также права и свободы украинцев, этнических русских и представителей всех других этносов, проживающих на полуострове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время вечера-реквиема памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Национальной опере Украины.

«Неделю назад Конституционная комиссия по моему поручению приняла решение о создании рабочей группы по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым», - напомнил он.

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«Конечно, мы делаем первые шаги в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар. Безусловно, эта автономия полностью учтет равные права и свободы украинцев, этнических русских и представителей всех других этносов, проживающих на полуострове», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 11 мая рабочая комиссия по наработке изменений в Основной закон Украины относительно Крыма определила параметры своей работы по законодательному установлению статуса крымских татар в составе унитарной Украины.

14 мая Порошенко выразил надежду, что Конституционная комиссия в ближайшее время определит формат будущей крымскотатарской автономии.