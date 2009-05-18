Литвин: "Восточное партнерство" будет иметь перспективу при одном условии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что программа «Восточное партнерство» будет иметь перспективу в том случае, если будет реализовано право стран, которых она объединяет, при достижении ими соответствующих критериев, подавать заявления о вступлении в Европейский Союз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал на совместном заседании представителей профильных комитетов стран – потенциальных участниц Парламентской ассамблеи «Восточного партнерства», которое проходило сегодня в Киеве под руководством председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Бориса ТАРАСЮКА.

«Европейский вектор развития Украины является консолидирующим фактором для украинского парламента, для украинских политических сил», – отметил В.ЛИТВИН в своем обращении к участникам заседания, отметив при этом, что проект «Восточное партнерство» не является направленным против кого-либо, а инициирован для того, чтобы страны, которые декларируют европейский вектор, получили дополнительную возможность углубить сотрудничество с европейскими структурами.

«Мы за дифференцированный подход к странам, которые хотят евроинтеграции. Но если у нас по многим вопросам будет консолидированная позиция, мы сможем действовать с кумулятивным результатом», – отметил председатель ВР.

По его словам, страны-участницы «Восточного партнерства» должны использовать возможности своей коллективной позиции, коллективного мнения ради решения вопросов широкого диапазона, в том числе и вопросов безопасности. «Мы должны продемонстрировать, что у нас есть позиция и что без нас этот мир, который все больше глобализируется, не будет иметь достаточную стабильность», – призвал В.ЛИТВИН представителей парламентов Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Армении.