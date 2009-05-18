Ющенко насчитал у Нафтогаза 59 миллиардов долга, Тимошенко отрицает

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по-разному оценивают финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, рассказывая о совещании в Секретариате Президента.

По словам В.ЛИТВИНА, Президент на совещании отметил, что кредиторская задолженность НАК «Нафтогаз Украины» составляет 59 млрд. грн., но премьер «категорически отрицает эту цифру».

«Позиция Президента в том, что проиграли газовые переговоры и ведем страну к краху», - сказал спикер, отметив, что «это лейтмотив его (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) вступительного слова».

В.ЛИТВИН отметил, что также на совещании обсуждался вопрос о выполнении меморандума между Украиной и Международным валютным фондом. Он напомнил, что в июне в Украину должна прибыть Миссия МВФ и по результатам ее работы наше государство может получить очередной транш кредита в 3 млрд. дол.

Он также сообщил, что во время совещания речь шла о необходимости «прозрачного функционирования банковской системы». По словам В.ЛИТВИНА, участники совещания отмечали необходимость полной независимости НБУ, изменения функции наблюдательного совета Нацбанка, чтобы сделать ее, «по сути, технической».

Кроме того, на совещании в СП речь шла о необходимости принятия закона, который бы предусматривал определение, кто является настоящими владельцами банков. По словам спикера, это нужно сделать для того, чтобы не повторялась ситуация, когда учредители банков и кредиторы этих банков - «это одни те же люди».

Председатель ВР сообщил, что также на встрече речь шла о том, чтобы процесс рекапитализации банков проходил «понятно и прозрачно».

Как сообщал УНИАН, под председательством В.ЮЩЕНКО в Секретариате Президента сегодня состоялось совещание с участием высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий в преодолении кризисных явлений.

Главная цель совещания - обсуждение единого общенационального антикризисного плана, в частности, выполнение Положений Меморандума с МВФ, и ситуации, которая сложилась на газовом рынке.