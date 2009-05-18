Янукович опять вместо себя прислал к Ющенко Азарова

Под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Секретариате главы государства проходит совещание с участием высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий в преодолении кризисных явлений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, участие в совещании принимают премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЁВА, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, представитель Партии регионов Николай АЗАРОВ.

Также участие в совещании принимает первый заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента Украины в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Главная цель совещания - обсуждение единого общенационального антикризисного плана, в частности, выполнение Положений Меморандума с МВФ, и ситуации, которая сложилась на газовом рынке.

Говоря о сотрудничестве Украины с МВФ, В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность тем, что законопроекты, которые касаются банковской системы и должны быть приняты до конца мая, не готовы к рассмотрению в парламенте. До сих пор не внесен в парламент законопроект о процедурах решения вопросов проблемных банков, совместно разработанный правительством и Национальным банком, и еще два законопроекта.

Президент отметил, что ожидает от участников совещания конструктивного диалога, который даст практические результаты.

Как сообщал УНИАН, на понедельник, 18 мая, на совещание по вопросам согласованных действий относительно преодоления кризисных явлений к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, по данным пресс-службы главы государства, были приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, глава Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.