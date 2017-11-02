Украинский консул посетил незаконно осужденного в РФ крымчанина Зейтуллаєва

Украинский консул посетил в исправительной колонии в Республике Башкортостан незаконно осужденного в Российской Федерации фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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Украинский консул посетил Зейтуллаева вчера, 1 ноября. "После длительных попыток консулу удалось посетить его, потому что МИД в Российской Федерации и Федеральное управление по исполнению наказаний отказывало в разрешении на посещение Зейтуллаева из-за того, что они квалифицируют его как гражданина Российской Федерации", - сказал Кирилич.

Встреча была длительной, также консул убедился в условиях его содержания. "Зейтуллаев интересовался перспективой его перевода в Украину для отбывания наказания", - добавил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, суд над Зейтуллаевым, Ваитовым, Примовым и Сайфуллаевым начался в июне 2016 года. Их арестовали зимой 2015 года в Севастополе и обвинили в участии в запрещенной в РФ исламской организации «Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 7 сентября 2016 года осудил Зейтуллаева, которого российские власти назвали организатором организации «Хизб ут-Тахрир», к семи годам колонии общего режима, Сайфуллаев, Ваитов и Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Верховный суд России 27 июля 2017 года увеличил до 15 лет срок лишения свободы Зейтуллаева. 28 октября незаконно осужденного в РФ крымчанина Зейтуллаева этапировали в исправительную колонию в Башкортостан.