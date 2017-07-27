Крымскотатарскому активисту Зейтуллаеву увеличили тюремный срок до 15 лет

Верховный суд России увеличил до 15 лет срок заключения жителю аннексированного Крыма Руслану Зейтуллаеву, осужденному по делу о создании ячейки запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на странице в Facebook.

В мае прокуратура потребовала увеличить срок заключения Зейтуллаеву, приговоренному в апреле к 12 годам лишения свободы. Обвинение требовало назначить ему 17 лет колонии строгого режима.

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Напомним, что 26 апреля, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону увеличил до 12 лет срок заключения крымскому татарину Руслану Зейтуллаеву, которого власти РФ называют организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир». В этой связи Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и требует освобождения Зейтуллаева.