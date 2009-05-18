Литвин говорит, что у парламента - задолженность

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что народные депутаты с 25 по 29 мая вместо работы в округах будут работать в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время Согласительного совета.

В.ЛИТВИН напомнил, что парламент имеет большую задолженность по рассмотрению ряда важных документов. По его словам, на прошлой неделе Верховная Рада практически не работала, и все законопроекты, которые должны были рассматриваться на прошлой неделе, планируется рассмотреть этой пленарной недели, а их - более 100.

«Но учитывая огромное количество вопросов, которые следует рассмотреть, я не исключаю, что у нас может возникнуть вопрос в зависимости от того, как мы будем работать, чтобы следующая неделя была пленарной», - сказал В.ЛИТВИН.

Как известно, Верховная Рада работает в пленарном режиме с 12 мая вторую неделю подряд.