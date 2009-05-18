Ющенко проведет «антикризисное» совещание
08:33, 18 мая 2009Политика
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Приглашены - Тимошенко, Янукович...
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий относительно преодоления кризисных явлений.
Как сообщает пресс-служба Президента, на совещание приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.
Главная цель совещания - обсуждение единого общенационального антикризисного плана, в частности, выполнение положений Меморандума с Международным валютным фондом.
Также на заседании будет обсуждаться ситуация, которая сложилась на газовом рынке.
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