Ющенко проведет «антикризисное» совещание

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий относительно преодоления кризисных явлений.

Как сообщает пресс-служба Президента, на совещание приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Главная цель совещания - обсуждение единого общенационального антикризисного плана, в частности, выполнение положений Меморандума с Международным валютным фондом.

Также на заседании будет обсуждаться ситуация, которая сложилась на газовом рынке.