Каськив отказался заключить сделку со следствием и будет отвечать за хищение средств лично – Луценко

Бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владислав Каськив отказался от заключения соглашения со следствием. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, который транслировал канал "112".

"Пока господин Каськив не идет на такое предложение. Изначально мы предлагали ему заключить соглашение. Однако он отказался от этого, и считает, что ему нечего сообщить следствию. Таким образом он является единственным обвиняемым по этому делу, и отвечать за хищение средств 7,5 млн он будет лично", - заявил он.

По его словам, Каськив будет иметь возможность получить послабление в приговоре, если укажет на "высшего члена преступной группы".

"Конечно, в ходе судебного следствия он может воспользоваться своим правом, указать на высшего члена преступной группы, и тогда сможет получить некоторое послабление, которые утвердит суд", - подчеркнул Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 1 ноября бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владислав Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину. Об этом в социальной сети Fаcebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину был экстрадирован бывший председатель Госкоминвестпроекта В.Каськива, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", - написал генпрокурор .

По его словам, Каськива был доставлен в Главное следственное управление Генпрокуратуры, где продолжались следственные действия.

Генпрокурор отметил, что это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину.

Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его перемещение по столице.

3 октября Енин сообщил, что Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Он должен был оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами этой страны о его экстрадиции на родину.