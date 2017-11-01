Каськив заявил, что решил возместить государству убытки

Бывший председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявляет, что решил возместить государству ущерб независимо от окончательного решения суда.Об этом Каськив написал в Facebook.

"Хочу подтвердить сообщение генерального прокурора Юрия Луценко. Я действительно добровольно вернулся в Украину", - заявил Каськив.

Он подчеркнул: "Моя позиция проста - буду доказывать свою правоту в суде".

По его словам, он еще 18 сентября обратился к Республике Панама с просьбой дать согласие добровольно приехать в Украину. "27 октября Верховный суд Панамы удовлетворил мою просьбу, зафиксировав безотзывные международные гарантии Украины не выдвигать дополнительных обвинений", - сообщил Каськив.

Читайте также160 тысяч гривень: у Каськива есть пять дней на внесение залога

"Для того, чтобы прекратить спекуляции относительно ущерба государству, решил его возместить независимо от окончательного решения суда. По этим же причинам решил самостоятельно оплатить перелет", - подчеркнул он.

Также Каськив отметил, что его возвращение состоялось в полном соответствии с предусмотренными международным законодательством и законами Украины процедурами и имеет добровольный характер.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива. Суд в Панаме избрал экс-председателю Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его передвижение по столице. Каськив должен был оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами Панамы вопроса экстрадиции.

Сегодня, 1 ноября, Луценко заявил, что Каськив экстрадирован в Украину. В то же время бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов утверждает, что Каськив сам прилетел в Киев.

Печерский районный суд Киева избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 160 тыс. грн.