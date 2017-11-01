За подрывом авто стоит "Ленин": назван организатор убийства полковника СБУ (фото)

Ответственным за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша назвали боевика "Ленина". Об этом на своей странице в Facebook написала спикер Службы безопасности Украины Елена Гітлянська.

Она рассказала, что "Ленин" руководит Центром специальных операций так называемого "МГБ ДНР", созданного под кураторством российских спецслужб.

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"Именно этот человек и его подопечные ответственны за убийство Хараберюша. Исполнительница диверсии уже задержана. Военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство", - отметила Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, 31 марта около 8:30 в центральном жилом квартале Мариуполя неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился полковник СБУ Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он погиб на месте.