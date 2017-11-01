За подрывом авто стоит "Ленин": назван организатор убийства полковника СБУ (фото)

14:26, 01 ноября 2017
Политика
2339 0

"Ленин" руководит Центром специальных операций так называемого "МГБ ДНР", отметила Гитлянская.

false

Ответственным за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша назвали боевика "Ленина". Об этом на своей странице в Facebook написала спикер Службы безопасности Украины Елена Гітлянська.

Она рассказала, что "Ленин" руководит Центром специальных операций так называемого "МГБ ДНР", созданного под кураторством российских спецслужб.

Читайте такжеУбийство Шаповала заставляет Украину консолидироваться - Порошенко

"Именно этот человек и его подопечные ответственны за убийство Хараберюша. Исполнительница диверсии уже задержана. Военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство", - отметила Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, 31 марта около 8:30 в центральном жилом квартале Мариуполя неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился полковник СБУ Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он погиб на месте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #убийство Хараберюша#убийство полковника СБУ#организатор убийства Хараберюша