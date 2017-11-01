Дело о "рюкзаках МВД": НАБУ пришло с обысками к сотрудникам Нацполиции

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры продолжают обыски по так называемому "делу рюкзаков". На этот раз с обысками пришли к сотрудникам Нацполиции Украины. Об этом говорится в сообщении НАБУ на странице в Facebook.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков", - говорится в сообщении.

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Речь идет о тех сотрудниках, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений МВД. Обыски проводятся в Киеве и Киевской области.

"Эти, а также другие розыскные следственные действия, проводятся с целью выяснения обстоятельств, разоблаченных ранее детективами НАБУ в ходе расследования, и связанными с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам. В частности, ряд из них был переделан "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 31 октября, появилась информация, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в квартире сына Авакова.

Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо. Экс-замминистра внутренних дел и частное лицо были уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Третьего задержанного доставили в Киев для вручения подозрения.