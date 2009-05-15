Эксперты допускают, что завтра Наша Украина расколется

Политические эксперты допускают, что завтра на заседании политического совета партии «Народный союз «Наша Украина» произойдет процедура официального раскола этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ сегодня в ходе заседания круглого стола в Киеве.

«Возможно, завтра начнется процедура официального развода наиболее влиятельных сил в рамках партии «Народный союз «Наша Украина», - сказал политолог, уточнив, что идет речь, в первую очередь о группе народного депутата Николая МАРТЫНЕНКО и группе Вячеслава КИРИЛЕНКО «За Украину».

Эксперт также предположил, что завтра именно во время заседания политсовета партии прозвучат предложения относительно дискуссии, поддерживать ли Виктора ЮЩЕНКО как кандидата в Президенты на следующих выборах главы государства.

В свою очередь, политолог Владимир ФЕСЕНКО с большой долей достоверности высказался, что председателем политсовета “Нашей Украины” будет избрана председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

«Поговаривают, что она уже ведет прием претендентов на место в списке», - отметил В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, если В.УЛЬЯНЧЕНКО станет председателем «Нашей Украины», так это будет победа настоящих «любих друзів» Президента. "И в то же время это можно оценить как то что В.ЮЩЕНКО бросает в бой свой последний резерв, свою старую гвардию. Но, когда это сделал в свое время Наполеон под Ватерлоо, мы знаем, чем это закончилось”, - отметил политолог.

Говоря о последствиях, которые принесет этой партии смена руководства, В.ФЕСЕНКО отметил: «В финансовом смысле – может немного помочь. Потому что Вера Ивановна умеет находить средства. У нее широкий круг связей среди украинских олигархов, но сейчас кризис. В рейтинговом отношении ее приход никак не повлияет на положение «Нашей Украины».

По мнению эксперта, здесь есть привязка к рейтингу В.ЮЩЕНКО, и если парламентские выборы состоятся в конце нынешнего или в начале следующего годов, то шансы пройти в парламент у «Нашей Украины» будут, но не абсолютные и автоматические.

В.ФЕСЕНКО также отметил, что у В.УЛЬЯНЧЕНКО есть «женский, эклектический, очень эмоциональный стиль руководства».

«Можно прогнозировать, что, скорее всего, после ее прихода к руководству «Нашей Украиной» будут новые потери, как минимум два потенциальных конфликта. Это конфликт с группой МАРТЫНЕНКО-ТРЕТЬЯКОВА. Также отдельно появится вопрос относительно В.КИРИЛЕНКО. Я не думаю, что он удовлетворится статусом второго или третьего лица. Он уже вырос из этих штанишек молодого политика. Он хочет самостоятельной работы.

Скорее всего, он будет создавать собственный проект, он уже начал это делать», - подытожил В.ФЕСЕНКО, добавив, что завтра В.КИРИЛЕНКО «уйдет в самостоятельное политическое плавание».

По мнению политолога А.ЕРМОЛАЕВА, если В.УЛЬЯНЧЕНКО станет новым руководителем “Нашей Украины”, шансов объединения вокруг ее и В.ЮЩЕНКО не будет никаких.

“Ни одна из уважаемых политических партий национально-демократического спектра не будет принимать участия в объединении, которое будет восприниматься как приговор национальной демократии”, - объяснил эксперт.

Также А.ЕРМОЛАЕВ не исключил, что завтра прозвучат новые оценки, возможно ультиматумы, относительно деятельности самого Президента и его команды, в частности, по поводу так называемой “проблемы БАЛОГИ”, которая может привести к резонансным политическим событиям.

Что касается В.КИРИЛЕНКО, А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что он уже начал свой самостоятельный политических проект и искать места в “Нашей Украине” не будет.

В связи с чем А.ЕРМОЛАЕВ высказался, что в свое время В.КИРИЛЕНКО уже был “парашютистом” в “Нашей Украине”, куда пришел из другой политической силы.