Законодательство о местных выборах в Украине нужно усовершенствовать - наблюдатели

Комитет избирателей Украины и гражданская сеть «Опора» указывают на несовершенство законодательства о местных выборах в Украине. Об этом говорится в их предыдущих заключениях по результатам наблюдения за первыми местными выборами в объединенных территориальных общинах 29 октября 2017 года, пишет Радио Свобода.

«Первые местные выборы в объединенных территориальных общинах подтвердили необходимость комплексного совершенствования законодательства о местных выборах, обеспечивая надлежащую правовую определенность избирательных процедур. Избирательный процесс в 201 общине сопровождался неодинаковым применением законодательства избирательными комиссиями и другими субъектами избирательного процесса", – заявляют наблюдатели «Опоры».

В КИУ подчеркнули, что проведение выборов в условиях «некачественного законодательства» усложнило надлежащую организацию избирательного процесса.

«В первую очередь это касается выборов в объединенных общинах из разных районов. Этот вопрос до сих пор остается нерешенным, несмотря на то, что Верховная Рада внесла соответствующие изменения в законодательство. В частности, на уровне закона не урегулирован, какие именно местные организации партий имеют право выдвижения кандидатов в ОТГ. Законодательная неопределенность создала противоречие в работе избирательных комиссий, которые по-разному рассматривали такие случаи. Также проблемой стали устаревшие нормы закона «О местных выборах», что требуют от кандидатов подавать декларации в бумажной, а не электронной форме», – говорится в заявлении.

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КИУ призывает Верховную Раду урегулировать эти и другие законодательные пробелы до проведения следующих первых выборов в объединенных общинах.

29 октября в Украине в 201 объединенной территориальной общине происходили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Правом проголосовать на этих выборах могли воспользоваться более 1,3 миллиона человек.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельских, поселковых и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 ноября включительно. Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе – до 8 ноября.

В гражданской сети «Опора» вечером 29 октября сообщили, что явка избирателей во время местных выборов в ряде объединенных территориальных общин составила 48,2%, а существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, не было.