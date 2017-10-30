После покушения нардеп Мосийчук рвется к работе, но жалуется: "пока ходить не могу"

Народный депутат Игорь Мосийчук уверяет, что 7 ноября будет присутствовать на заседании Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

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"Пока, к сожалению, ходить не могу", - сказал Мосийчук, однако выразил убеждение, что 7 ноября он уже будет присутствовать на заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, среди них охранник Мосийчука. Еще трое пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.