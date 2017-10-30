Выборы в ОТГ: в Херсонской области победил социалист

Член Социалистической партии Украины Роман Пустовой победил на выборах главы Юбилейной сельской объединенной территориальной общины Алешковского района Херсонской области.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования. Явка избирателей составила 56%. На участки пришло 2300 человек. По количеству голосов, кандидат от СПУ обогнал своего конкурента ориентировочно на 10%.

Комментируя результаты выборов на Херсонщине, глава Социалистической партии Украины Илья Кива отметил, что этот результат является началом возрождения партии. "Это победа нашей партии за многие годы. Мы показали на примере Херсона, как быстро и эффективно мы можем решать проблемы обычных людей и наши действия уже дали свои плоды. Нас услышал народ и дал нам квоту своего доверия. Мы получили первый позитивный результат на местных выборах. Это значит, что СПУ начинает своё возрождение. Доверие людей - это основная оценка нашей деятельности. Сегодня мы выиграли выборы в Херсонской области, а завтра мы победим во всей стране", - заявил Илья Кива.

Справка: в состав Юбилейной Общественной территориальной общины входят - с. Юбилейное, с. Дружное, с. Счастливое, с. Марченко, с. Привольное, с. Подо-Калиновка и с. Старая Маячка.