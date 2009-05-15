ВР просит Кабмин отстранить Луценко на время расследования инцидента
За - 423 депутата
|Юрий Луценко
Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление проголосовали 423 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Кроме того, в постановлении предусмотрено, что Кабинет Министров Украины в недельный срок должен провести служебное расследование обстоятельств, связанных с инцидентом, произошедшим в аэропорту Франкфурта-на-Майне при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.
Также правительство должно решить вопрос об отстранении министра внутренних дел от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования.
В постановлении предусматривается, что материалы этого расследования должны быть переданы Верховной Раде Украины для «соответствующего реагирования и принятия соответствующего решения».
При этом депутатским фракциям предлагается внести предложения о составе временной специальной комиссии, которая будет изучать данный вопрос.
Постановление вступает в силу с момента его обнародования.