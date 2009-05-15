Как описывают инцидент с Луценко украинские дипломаты (документы)

В распоряжении редакции "Украинской правды" оказалось письмо посла Украины в Германии Наталии Зарудной в Министерство иностранных дел, где она сообщает о перипетиях истории с Луценко в терминале аэропорта немецкого Франкфурта.

Письмо датировано 5 мая, то есть на следующий день после инцидента, и имеет гриф "для служебного пользования". Оно был послано в МИД системой кодируемой защиты информации. Тогда еще не вышла статья в газете "Бильд", поэтому дипломаты надеялись, что события в аэропорту при участии Луценко не получат катастрофический для Украины резонанс.

Кроме того, "Украинская правда" получила письма временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Юрия Костенко, адресованного спикеру парламента Владимиру Литвину.

В.и.о. министру иностранных дел сообщает, что прокуратура Франкфурта-на-Майне отказала МИД Украины в предоставлении материалов по инциденту без письменного согласия Луценко.